Кто он - новый глава Исполнительной власти Насиминского района? - ДОСЬЕ

Как сообщалось ранее, согласно распоряжениям Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Таир Ягуб оглу Будагов освобождён от должности председателя Государственного комитета статистики и назначен главой Исполнительной власти Насиминского района города Баку.

Представляем биографическую справку Тахира Будагова.

Тахир Будагов родился 1 января 1965 года в городе Нахчыван Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

В 1987 году с отличием окончил Азербайджанский государственный медицинский институт. В 1987–1989 годах обучался в клинической ординатуре, в 1989–1992 годах — в аспирантуре. Имеет учёную степень кандидата медицинских наук.

В 1997–1999 годах занимал должность главного врача Центра реабилитации инвалидов. В 1999–2006 годах работал заместителем министра труда и социальной защиты населения. В 2006–2009 годах был заместителем начальника отдела Администрации Президента Азербайджанской Республики, а в 2009–2015 годах возглавлял Исполнительную власть Низаминского района города Баку.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 13 августа 2015 года был назначен председателем Государственного комитета статистики.

Тахир Будагов — заслуженный государственный служащий Азербайджанской Республики, государственный советник 3-го класса. Член партии «Ени Азербайджан» с 1993 года, член Политического совета с 1999 года, с 5 марта 2021 года — член Правления партии.

Распоряжением Президента от 5 марта 2021 года назначен заместителем председателя партии «Ени Азербайджан» — руководителем Центрального аппарата.

31 декабря 2024 года распоряжением Президента Азербайджанской Республики № 439 был награждён орденом «Шохрат» за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни страны.

Женат, имеет троих детей.