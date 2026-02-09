В России Индуса приговорили к 15 годам колонии за педофилию

Краснодарский краевой суд приговорил гражданина Индии Бариндера Сингха к 15 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении пяти детей.

Об этом российские СМИ сообщают со ссылклй на объединенную пресс-службу судов региона.

Как установлено, в декабре 2023 года мужчина, находясь по месту своего проживания в Усть-Лабинском районе, организовал групповой видеозвонок с участием пяти детей в возрасте 9-10 лет, проживающих на территории другого субъекта РФ, во время которого совершил иные действия сексуального характера.

Таким образом, иностранец признан виновным по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних) «Бариндеру Сингху назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием либо с обслуживанием детских дошкольных учреждений, школ, гимназий, профессиональных технических училищ, колледжей, и других учреждений и организаций, занимающихся обучением и воспитанием детей и подростков сроком на 10 лет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы. Приговор в законную силу еще не вступил.