В отношении Рамиза Мехтиева будет принято новое решение

Срок 4-месячного домашнего ареста бывшего руководителя Администрации Президента Рамиза Мехдиева, обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений против государственности, подходит к концу.

Как сообщает Qafqazinfo, указанного срока оказалось недостаточно для проведения первичных следственных действий по масштабному уголовному делу.

С учётом необходимости сбора дополнительных доказательств ожидается, что в ближайшие дни Государственная служба безопасности (DTX) обратится в суд с ходатайством о продлении меры пресечения.

Согласно законодательству, по делам об особо тяжких преступлениях срок предварительного следствия может составлять до 19 месяцев. В рамках данного уголовного дела первоначальный 4-месячный срок истекает 14 февраля. Новое представление и ходатайство должно быть рассмотрено в Сабаильском районном суде.

Отметим, что Рамиз Мехдиев обвиняется в государственной измене, действиях, направленных на насильственный захват власти, а также в легализации имущества, полученного преступным путём. 14 октября прошлого года в отношении него была избрана мера пресечения в виде 4-месячного домашнего ареста. В рамках продолжающегося расследования по тому же уголовному делу были арестованы председатель Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли, его заместитель Мамед Ибрагим, а также близкий к Рамизу Мехдиеву Эльдар Амиров.

В настоящее время в Следственном главном управлении Государственной службы безопасности продолжаются предварительные следственные действия. Сообщается, что по уголовному делу допрошено большое количество свидетелей.