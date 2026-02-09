Тело Фазаила Агамалы будет доставлено в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО
Тело бывшего депутата Милли Меджлиса и экс-председателя партии Ana Vətən Фазаила Агамалы будет доставлено в Азербайджан завтра или послезавтра.
Об этом Report сообщили его близкие.
Отметим, что политик скончался в Турции в возрасте 78 лет.
19:45
Скончался бывший депутат Фазаил Агамалы.
По информации, полученной Manset.az, экс-депутат скончался в эти минуты в Турции.
Дочь Фазайла Агамалы, депутат Гюнай Агамалы, подтвердила это изданию.
Allah rəhmət eləsin!
