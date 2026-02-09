 Тело Фазаила Агамалы будет доставлено в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Тело Фазаила Агамалы будет доставлено в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:11 - Сегодня
Тело Фазаила Агамалы будет доставлено в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Тело бывшего депутата Милли Меджлиса и экс-председателя партии Ana Vətən Фазаила Агамалы будет доставлено в Азербайджан завтра или послезавтра.

Об этом Report сообщили его близкие.

Отметим, что политик скончался в Турции в возрасте 78 лет.

19:45

Скончался бывший депутат Фазаил Агамалы.

По информации, полученной Manset.az, экс-депутат скончался в эти минуты в Турции.

Дочь Фазайла Агамалы, депутат Гюнай Агамалы, подтвердила это изданию.

Allah rəhmət eləsin!

