Тело Фазаила Агамалы будет доставлено в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Тело бывшего депутата Милли Меджлиса и экс-председателя партии Ana Vətən Фазаила Агамалы будет доставлено в Азербайджан завтра или послезавтра.

Об этом Report сообщили его близкие.

Отметим, что политик скончался в Турции в возрасте 78 лет.

19:45

Скончался бывший депутат Фазаил Агамалы.

По информации, полученной Manset.az, экс-депутат скончался в эти минуты в Турции.

Дочь Фазайла Агамалы, депутат Гюнай Агамалы, подтвердила это изданию.

Allah rəhmət eləsin!