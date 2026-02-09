Армения приобрела у США беспилотники V-BAT

В рамках военного и оборонного партнёрства Армения приобрела у Соединённых Штатов Америки беспилотные летательные аппараты V-BAT.

Oб этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совместного заявления для прессы с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом в Ереване.

По его словам, эффективность беспилотников V-BAT подтверждена их широким применением, и это приобретение внесёт существенный вклад в укрепление обороноспособности Армении.

«В армяно-американском военном и оборонном партнёрстве достигнут значительный прогресс», — отметил Пашинян.

Пашинян отметил также, что в основе сотрудничества между Арменией и Соединёнными Штатами Америки лежит одна цель — мир и стабильность.

«Все наши действия и сотрудничество с США направлены на достижение мира и стабильности, и я уверен, что этой цели можно достичь», — подчеркнул Никол Пашинян.