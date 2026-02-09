На известного генерала Айаза Гасанова подали в суд - ПОДРОБНОСТИ

В суд поступил иск, касающийся генерал-лейтенанта Аяза Гасанова, бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Азербайджана и начальника Главного оперативного управления.

Как сообщает APA, в отношении него подан гражданский иск, который будет рассматриваться в одном из судов Баку. Иск принят к производству, подготовительное заседание назначено на 13 февраля.

Бывший заместитель начальника Генштаба Аяз Гасанов обвиняется в невыполнении обязательств по купле-продаже недвижимости. Сообщается, что при продаже дачи в Новхане он обещал провести её ремонт, однако свои обязательства не выполнил. Покупатель несколько раз обращался к Аязу Гасанову, но положительного ответа не получил. В связи с этим подан иск о расторжении договора купли-продажи. На подготовительном заседании ожидается ходатайство о наложении ареста на имущество генерал-лейтенанта.

Отметим, что Аяз Гасанов занимал должность заместителя начальника Генерального штаба - начальника Главного оперативного управления с 2017 по 2021 год. 23 июля 2021 года он был освобождён от занимаемой должности.

Он известен как близкий соратник бывшего начальника Генштаба Вооружённых сил Неджмеддина Садыкова.