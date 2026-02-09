Президент Армении принял Джея Ди Вэнса в Ереване
Президент Армении Ваагн Хачатурян принял вице-президента США Джея Ди Вэнса в Ереване.
Как передают армянские СМИ, об этом сообщила Администрация президента Армении.
Отмечается, что в ходе встречи Хачатурян подчеркнул важность установления мира в регионе, отметив большой вклад президента США Дональда Трампа в мирный процесс между Ереваном и Баку.
Также было подчеркнуто, что взаимные визиты на высоком уровне способствуют расширению сотрудничества и дальнейшему укреплению двусторонних отношений.
