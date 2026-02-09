 Bad Bunny собрал суперзвезд на Super Bowl LX и вошёл в историю - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Bad Bunny собрал суперзвезд на Super Bowl LX и вошёл в историю - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:22 - Сегодня
Пуэрто-риканская суперзвезда Bad Bunny стал хедлайнером Apple Music Halftime Show на Super Bowl LX - одном из самых рейтинговых музыкальных событий мира, которое ежегодно проходит в перерыве финального матча Национальной футбольной лиги США.

Шоу состоялось 8 февраля на стадионе Levi’s Stadium в Санта-Кларе (Калифорния) и его уже называют историческим. Bad Bunny вошёл в историю как первый артист, исполнивший весь сет на испанском языке, представив зрителям масштабное и культурно насыщенное выступление с миксом своих главных хитов - от Tití Me Preguntó до El Apagón.

В основе постановки - латиноамериканская музыка, а программу дополнили неожиданные гостевые выходы. На сцену вышли Lady Gaga, исполнившая с Bad Bunny сальса-версию Die with a Smile, а также Рики Мартин, присоединившийся к номеру Lo Que Le Pasó a Hawaii. Кроме того, в постановке появились Karol G, Cardi B, Педро Паскаль и Джессика Альба, которые были задействованы в специальной декорации La Casita.

Одним из самых обсуждаемых эпизодов стала настоящая свадебная церемония прямо во время исполнения романтичного трека, ставшая подтверждением того, что шоу задумывалось не просто как концерт, а как театрализованное зрелище.

Сценография включала сахарное поле как визуальную отсылку к Пуэрто-Рико, динамичную хореографию и социальные символы, подчеркивающие тему единства - артист завершил выступление посланием о единстве - «Together we are America».

Для музыканта это стало первым сольным хедлайнерским halftime-шоу (ранее он участвовал в Super Bowl 2020 как гость Шакиры), а само выступление критики уже называют «праздником латинской культуры и любви».

