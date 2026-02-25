Рози Хантингтон-Уайтли вышла на подиум после критики из-за «нового лица» - ВИДЕО

38-летняя британская супермодель и возлюбленная актера Джейсона Стейтема - Рози Хантингтон-Уайтли - впервые вышла на подиум после критики в соцсетях из-за предполагаемого злоупотребления филерами.

Манекенщица приняла участие в показе Burberry, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне.

Выход модели стал её первым появлением на подиуме после волны обсуждений в соцсетях: пользователи обвинили Р.Хантингтон-Уайтли в чрезмерном увлечении косметологическими процедурами и филерами, отметив изменения во внешности знаменитости.

При этом сама модель пока публично не прокомментировала обсуждения своей внешности - ни официальных заявлений, ни разъяснений по этому поводу Р.Хантингтон-Уайтли пока не делала.