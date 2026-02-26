Нурлан Сабуров: «Даже у Зеленского нет такого запрета. 50 лет. Я что - Дракула?»

Комик Нурлан Сабуров провел первый концерт после запрета на въезд в Россию - выступление прошло на острове Пхукет в Таиланде.

Во время концерта Н.Сабуров затронул тему запрета и иронизировал над сложившейся ситуацией, сообщает 1news.az со ссылкой на Repost.uz.

По словам комика, часть зрителей пришла «посмотреть на уголовника». Также он пошутил, что даже у президента Украины Владимира Зеленского «нет такого запрета», и удивился сроку ограничения: «50 лет. Я что - Дракула?».

Кроме того, Н.Сабуров заявил, что теперь его выступления «будут настолько патриотичными, что люди начнут сомневаться, не иноагент ли Владимир Соловьев».

Напомним, что Н.Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет - российские СМИ сообщали о том, что «данное решение было принято в интересах национальной безопасности РФ», отмечая, что запрет вступил в силу 30 января, и подчеркивая, что «решение принято из-за критики СВО, нарушения миграционного и налогового законодательств».

Сам Н.Сабуров ранее заявил в Instagram Stories о том, что не намерен комментировать сложившуюся ситуацию и поблагодарил Россию, подчеркнув, что именно там получил возможности для творческого роста.

