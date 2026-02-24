Звезда «Эмили в Париже» сыграет Одри Хепберн - ВИДЕО

Звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз официально получила роль Одри Хепберн в новом фильме, который рассказывает о создании культового фильма «Завтрак у Тиффани».

Западные СМИ сообщают о том, что будущий фильм не является ремейком оригинала, а сосредоточен на процессе его создания - от ранних месяцев подготовки до съёмок и влияния картины на кино и культуру.

Основой для сценария стала популярная документальная книга Самуэля Уоссона «Пятая авеню, пять утра».

«Почти 10 лет разработки и целая жизнь восхищения и обожания Одри - и вот наконец я могу этим поделиться.

«Для меня это честь» и «я в восторге» - даже близко не передают того, что я чувствую…» - пишет Л.Коллинз в Instagram о новой роли.

Актриса также участвует в создании фильма как продюсер - вместе с Imagine Entertainment и Case Study Films. Сценарий пишет Алена Смит.

Западные СМИ подчеркивают, что это крупный проект, который привлечет внимание зрителей к золотому веку Голливуда и к влиянию образа Одри Хепберн на стиль, кино и искусство.

