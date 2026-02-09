 Кипр представил песню для «Евровидения-2026» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Кипр представил песню для «Евровидения-2026» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:42 - Сегодня
Кипр представил песню для «Евровидения-2026» - ВИДЕО

Кипр официально определился с конкурсной заявкой на международный песенный конкурс «Евровидение-2026».

Песня «Jalla» в исполнении певицы Antigoni была презентована в эфире главного вечернего выпуска новостей телерадиокомпании CyBC 8 февраля, а затем опубликована на официальном YouTube-канале конкурса. Название композиции переводится с кипрского диалекта как «больше». Это динамичный, энергичный трек, в котором традиционные мотивы сочетаются с современным звучанием и ритмом.

«В песне Antigoni поёт о танцах на столах - и, судя по настроению композиции, Европе будет сложно устоять перед этим призывом», - отмечает Eurovision.tv, подчеркивая, что клип «Jalla» ярко подчеркивает характер и энергетику песни.

Отметим, что Antigoni представит Кипр во второй половине второго полуфинала, который состоится 14 мая в рамках 70-го конкурса «Евровидение».

Поделиться:
276

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял делегацию Торговой палаты США - ФОТО

Политика

Пол Гобл: Визит Вэнса в Баку и Ереван - это не церемония, а сигнал поддержки

Общество

Высокие зарплаты за границей могут быть ловушкой: МВД о том, как не стать жертвой ...

Политика

Названа дата проведения очередного судебного заседания по делу Рубена Варданяна

Lifestyle

Миньоны возвращаются на большой экран: Официальный трейлер третьей части - ВИДЕО

Украина выбрала представителя и песню для «Евровидения-2026» - ВИДЕО

В Азербайджане амнистия применена в отношении более 15 тыс. человек

Кипр представил песню для «Евровидения-2026» - ВИДЕО

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Имя Аллы Пугачевой и не только найдено в скандальных файлах Джеффри Эпштейна - ФОТО

Netflix анонсировал анимационный спин‑офф сериала «Очень странные дела» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня день рождения Полада Бюльбюльоглу - ВИДЕО

Определен шорт-лист возможных представителей Азербайджана на конкурс «Евровидение 2026»

Последние новости

Кто он - новый премьер-министр Нахчывана? - ДОСЬЕ

Сегодня, 13:20

В Европе призвали срочно снизить зависимость от Visa и Mastercard

Сегодня, 13:05

Азербайджанская делегация приняла участие в выставке «World Defense Show» в Эр-Рияде - ФОТО

Сегодня, 12:52

В Тертере пресекли попытку продажи конины под видом говядины - ФОТО

Сегодня, 12:40

Пол Гобл: Визит Вэнса в Баку и Ереван - это не церемония, а сигнал поддержки

Сегодня, 12:32

Высокие зарплаты за границей могут быть ловушкой: МВД о том, как не стать жертвой торговли людьми - ВИДЕО

Сегодня, 12:27

Президент Ильхам Алиев принял делегацию Торговой палаты США - ФОТО

Сегодня, 12:20

Турция ускоряет работы по открытию погранперехода с Арменией

Сегодня, 12:05

Названа дата проведения очередного судебного заседания по делу Рубена Варданяна

Сегодня, 12:00

Миньоны возвращаются на большой экран: Официальный трейлер третьей части - ВИДЕО

Сегодня, 11:53

У Ягланда начались «черные дни» - из-за «дела Эпштейна» бывшего генсека СЕ лишают иммунитета

Сегодня, 11:45

Украина выбрала представителя и песню для «Евровидения-2026» - ВИДЕО

Сегодня, 11:35

Назначен новый премьер-министр Нахчывана

Сегодня, 11:28

Апостольская по названию: мифология и реальность Армянской церкви

Сегодня, 11:25

В Шамкире автомобиль с военнослужащими врезался в дерево, есть погибшие и раненые

Сегодня, 11:23

В Азербайджане амнистия применена в отношении более 15 тыс. человек

Сегодня, 11:10

«Böyük Seva» переведена из реанимации в палату

Сегодня, 11:05

В Пирекюшкюле и Агдере уничтожаются непригодные к использованию боеприпасы

Сегодня, 10:58

В Баку произошла драка с участием главы холдинга: вмешалась полиция - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:52

Кипр представил песню для «Евровидения-2026» - ВИДЕО

Сегодня, 10:42
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48