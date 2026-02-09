Кипр представил песню для «Евровидения-2026» - ВИДЕО

Кипр официально определился с конкурсной заявкой на международный песенный конкурс «Евровидение-2026».

Песня «Jalla» в исполнении певицы Antigoni была презентована в эфире главного вечернего выпуска новостей телерадиокомпании CyBC 8 февраля, а затем опубликована на официальном YouTube-канале конкурса. Название композиции переводится с кипрского диалекта как «больше». Это динамичный, энергичный трек, в котором традиционные мотивы сочетаются с современным звучанием и ритмом.

«В песне Antigoni поёт о танцах на столах - и, судя по настроению композиции, Европе будет сложно устоять перед этим призывом», - отмечает Eurovision.tv, подчеркивая, что клип «Jalla» ярко подчеркивает характер и энергетику песни.

Отметим, что Antigoni представит Кипр во второй половине второго полуфинала, который состоится 14 мая в рамках 70-го конкурса «Евровидение».