В семье актера Мартина Шорта произошла трагедия - ФОТО

Дочь всемирно известного канадского комедийного актера Мартина Шорта Кэтрин Шорт скончалась в возрасте 42 лет.

По данным TMZ, она была найдена мёртвой в своём доме в районе Голливудских холмов в Лос-Анджелесе - сообщается, что женщина покончила с собой, совершив выстрел из огнестрельного оружия.

Семья М.Шорта официально подтвердила трагическую новость, заявив, что глубоко скорбит из-за утраты и просит уважать их право на частную жизнь.

Кэтрин Шорт работала социальным работником в Лос-Анджелесе и была старшей из троих детей канадского актёра.