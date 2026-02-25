В семье актера Мартина Шорта произошла трагедия - ФОТО
Дочь всемирно известного канадского комедийного актера Мартина Шорта Кэтрин Шорт скончалась в возрасте 42 лет.
По данным TMZ, она была найдена мёртвой в своём доме в районе Голливудских холмов в Лос-Анджелесе - сообщается, что женщина покончила с собой, совершив выстрел из огнестрельного оружия.
Семья М.Шорта официально подтвердила трагическую новость, заявив, что глубоко скорбит из-за утраты и просит уважать их право на частную жизнь.
Кэтрин Шорт работала социальным работником в Лос-Анджелесе и была старшей из троих детей канадского актёра.
