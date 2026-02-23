Саида Султан vs Толик: Громкий скандал в соцсетях может завершиться судебным разбирательством

Начавшийся в социальных сетях конфликт между певицей Саидой Султан и телеведущим Тарихом Алиевым (Толик – прим. ред.) может завершиться в суде.

В минувший уикэнд С.Султан записала видеообращение к своей аудитории в социальной сети Instagram, в котором в жесткой форме прошлась по азербайджанскому телевидению и телеведущим, при этом не называя конкретные каналы и имена.

Певица заявила, что в течение года не выходит в телевизионный эфир, который заполонили скандалы и низкопробные песни: «Ведущие, у которых нет уровня и образования, вы видите себя со стороны? Кто-то что-то споет в TikTok и появляется сразу в телеэфире. Посмотрите на тех, кто дает нам советы? Говоря о мужественности, машут пальцем… В каком вы состоянии?»

Обращение певицы вызвало определенный резонанс как в СМИ, так и в социальных сетях и стало темой обсуждения в прямом эфире в TikTok, участниками которого были Саида Султан и Тарих Алиев – между ними произошел скандал, певица и телеведущий нелицеприятно высказались в адрес друг друга, используя ненормативную лексику.

После эфира в TikTok каждый из участников конфликта сделал заявление на своих страницах в социальных сетях – Т.Алиев заявил, что С.Султан, которую он назвал «наркоманкой», не может быть примером для общества, и отметил, что конфликт с певицей переходит в правовую плоскость. Телеведущий уже написал заявление на С.Султан в полицию и намерен решить дело в судебном порядке.

Саида Султан также записала видеообращение, которое разместила в Instagram и в котором заявила, что не употребляет запрещенные вещества, и подчеркнула, что в данном конфликте она готова идти до конца.

Примечание: Упоминаемые в тексте видео содержат нецензурную лексику – в связи с этим 1news.az не публикует их на сайте. Ознакомиться с полной версией можно по гиперссылкам выше.