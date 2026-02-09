Азербайджанская делегация приняла участие в выставке «World Defense Show» в Эр-Рияде - ФОТО

Руководящий состав Министерства обороны Азербайджанской Республики принял участие в международной выставке оборонной промышленности «World Defense Show 2026» в городе Эр-Рияд Королевства Саудовская Аравия.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"На выставке с участием известных и ведущих мировых компаний на стенде ЗАО Холдинга оборонной промышленности «Азерсилах», подведомственного Министерству оборонной промышленности, демонстрируется продукция холдинга, а также других частных компаний нашей страны.

Руководство министерства ознакомилось с образцами современных вооружений, техники, авиационных и летательных средств, демонстрируемых на стендах, а также с новшествами в области искусственного интеллекта и кибербезопасности.

В ходе визита министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов провёл встречи с министром обороны Королевства Саудовская Аравия Халидом бин Салманом, а также с руководителями ряда компаний. В ходе встреч состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в сфере военно-технического сотрудничества.

Отметим, что выставка «World Defense Show», являясь одной из ключевых платформ в области оборонной промышленности, объединяет ведущие мировые компании и предоставляет возможности для демонстрации инновационных технологий, а также служит площадкой для стратегического сотрудничества и деловых встреч", - говорится в информации ведомства.