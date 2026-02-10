​​​​​​​Азербайджан, Грузия, Туркменистан и Узбекистан заинтересованы в расширении сотрудничества по Среднему коридору – ФОТО

10 февраля 2026 года в Ашхабаде состоялась четырехсторонняя встреча между председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (входит в группу компаний AZCON Holding – прим. ред.) Ровшаном Рустамовым, министром железнодорожного транспорта Туркменистана Маммедом Акмаммедовым, председателем правления АО «Узбекистон темир йуллари» Зуфаром Нарзуллаевым и генеральным директором АО «Грузинская железная дорога» Лашой Абашидзе.

На встрече были рассмотрены представляющие взаимный интерес вопросы и возможности расширения сотрудничества в железнодорожной сфере, в том числе в рамках Среднего коридора, являющегося одним из основных транзитных маршрутов региона, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу АЖД.

Также состоялся обмен мнениями о повышении конкурентоспособности Среднего коридора, увеличении объемов перевозок по этому маршруту; была подчеркнута значимость цифровизации операций с точки зрения более оперативного осуществления транспортировки грузов.

Было отмечено, что подписанный в августе прошлого года в городе Туркменбаши Меморандум о взаимопонимании в области транспортно-логистического сотрудничества между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и министерством транспорта Узбекистана внесет важный вклад в расширение сотрудничества между сторонами.

По итогам четырехсторонней встречи был подписан протокол, охватывающий вопросы цифровизации и развития грузоперевозок по Среднему коридору и диагностики коридора.