 В Иране помиловали тысячи осужденных
В Иране помиловали тысячи осужденных

16:36 - Сегодня


Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи согласился с помилованием или смягчением наказания для ряда осужденных.

Об этом пишет Mehr.

Сообщается, что аятолла Сейед Али Хаменеи удовлетворил просьбу главы судебной власти Голама Хоссейна Мохсени Эджеи об амнистии, смягчении наказания или замене наказания на более мягкое для 2108 осужденных.

Мохсени Эджеи обращался с этой просьбой в письме к Верховному лидеру по случаю праздника Шаббания и 47-й годовщины победы Исламской революции.





