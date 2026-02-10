 Вице-президент США: Мы очень рады отправиться в Азербайджан | 1news.az | Новости
Вице-президент США: Мы очень рады отправиться в Азербайджан

First News Media18:48 - Сегодня
Вице-президент США: Мы очень рады отправиться в Азербайджан

Мы очень рады отправиться отсюда в Азербайджан.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс журналистам в аэропорту при вылете из Армении в Азербайджан. Он отметил, что достижение мира, по сути, является первым шагом, однако сохранение мира - это работа, которая ведется сегодня.

Джеймс Дэвид Вэнс добавил, что при участии Президента Трампа был парафирован проект соглашения о мире между двумя странами: «Мы продолжаем работу над этим и убеждаемся в наличии необходимой экономической независимости между Арменией и Азербайджаном для того, чтобы мирный договор оставался в силе. Я очень доволен нашим нынешним положением».

