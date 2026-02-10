Варданян заявил в суде, что прочитал стихотворение Физули и фрагмент поэмы Гусейна Джавида

Выступая в суде, Рубен Варданян заявил, что за более чем два года содержания под стражей открыл для себя азербайджанскую поэзию.

Как сообщает АПА, он отметил на сегодняшнем заседании, что прочитал на русском языке стихотворение великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули и фрагмент поэмы Гусейна Джавида.

Отметим, что 10 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

На суде Р.Варданян выступил с последним словом, судебная коллегия удалилась на совещание для вынесения приговора.