 Варданян заявил в суде, что прочитал стихотворение Физули и фрагмент поэмы Гусейна Джавида | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Варданян заявил в суде, что прочитал стихотворение Физули и фрагмент поэмы Гусейна Джавида

First News Media20:40 - Сегодня
Варданян заявил в суде, что прочитал стихотворение Физули и фрагмент поэмы Гусейна Джавида

Выступая в суде, Рубен Варданян заявил, что за более чем два года содержания под стражей открыл для себя азербайджанскую поэзию.

Как сообщает АПА, он отметил на сегодняшнем заседании, что прочитал на русском языке стихотворение великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули и фрагмент поэмы Гусейна Джавида.

Отметим, что 10 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

На суде Р.Варданян выступил с последним словом, судебная коллегия удалилась на совещание для вынесения приговора.

Поделиться:
679

Актуально

Xроника

Азербайджан и США подписали Хартию о стратегическом сотрудничестве - ФОТО

Политика

Вэнс: Это яркий пример лидерства Президента Алиева

Общество

Завершено судебное разбирательство по делу Рубена Варданяна, судьи удалились на ...

Политика

Вице-президент США: Между Азербайджаном и Соединенными Штатами открываются новые ...

Общество

Памятники Карабаха включены в Список наследия исламского мира - ФОТО

Варданян заявил в суде, что прочитал стихотворение Физули и фрагмент поэмы Гусейна Джавида

Завершено судебное разбирательство по делу Рубена Варданяна, судьи удалились на совещание - ОБНОВЛЕНО

В Баку во второй раз состоится Vienna Charity Ball Baku

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Мехрибан Алекперзаде назначена на новую должность

Принято решение по делу одного из арестованных в Баку гражданин России

Ещё один инцидент в столичной школе: ученик получил тяжёлые травмы

Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия II Международного музыкального фестиваля «Зимняя сказка» - ФОТО

Последние новости

«Коламбус Крю» представил Наримана Ахундзаде

Сегодня, 23:20

Зеленский подписал указ, разрешающий мужчинам старше 60 лет служить в ВСУ

Сегодня, 23:00

Нетаньяху снова посетит Вашингтон

Сегодня, 22:40

Азербайджано-иранская совместная государственная комиссия готовится к заседанию в Баку

Сегодня, 22:20

США и Азербайджан укрепят сотрудничество в военно-технической сфере

Сегодня, 22:05

Азербайджан и США намерены углублять сотрудничество в сфере гражданской ядерной энергетики

Сегодня, 22:02

Памятники Карабаха включены в Список наследия исламского мира - ФОТО

Сегодня, 22:00

В переписках Эпштейна нашли упоминание «бойфренда» Макрона

Сегодня, 21:40

Вице-президент США: Мы можем действовать на основе общих интересов и сообща заниматься более масштабными делами

Сегодня, 21:28

Вэнс: Думаю, под руководством Президента Трампа и Президента Алиева отношения между США и Азербайджаном улучшатся и станут более прочными

Сегодня, 21:27

Вэнс: Это яркий пример лидерства Президента Алиева

Сегодня, 21:22

Вэнс: Мы собираемся направить в Азербайджан новые катера для охраны территориальных вод

Сегодня, 21:14

Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Сегодня, 21:00

Варданян заявил в суде, что прочитал стихотворение Физули и фрагмент поэмы Гусейна Джавида

Сегодня, 20:40

Посольство: Хартия стратегического партнерства США–Азербайджан позволит еще больше укрепить отношения

Сегодня, 20:27

Завершено судебное разбирательство по делу Рубена Варданяна, судьи удалились на совещание - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

Вице-президент США: Между Азербайджаном и Соединенными Штатами открываются новые страницы

Сегодня, 20:10

Вэнс: США и Азербайджан на протяжении долгого времени осуществляют важное стратегическое сотрудничество

Сегодня, 20:09

Президент Арабского парламента прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 19:51

Президент: Благодаря реализации проекта TRIPP мы внесем очередной вклад в обеспечение мира, развития и сотрудничества в регионе

Сегодня, 19:47
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,Сегодня, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36