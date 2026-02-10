 Варданян выступил с последним словом: суд удалился на совещание - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
First News Media15:04 - Сегодня
Варданян выступил с последним словом: суд удалился на совещание - ОБНОВЛЕНО

На продолженном 10 февраля заседании судебного процесса по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях, слово было предоставлено стороне защиты.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, после заключительного выступления стороны защиты, в том числе обвиняемого Р. Варданяна, председательствующий судья Зейнал Агаев обратился к сторонам (обвинения и защиты) с вопросом, представят ли они вариант проекта окончательного решения суда по итогам судебного разбирательства.

Стороны заявили, что не будут представлять проект окончательного решения суда.

Затем председательствующий судья объявил об окончании судебного разбирательства.

Решение суда будет объявлено по возвращении с совещания.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

12:39

В Бакинском военном суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях.

Как сообщает Report, на заседании в качестве потерпевшего от имени Азербайджанского государства выступил руководитель Аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов.

Он заявил, что согласен со всеми фактами, доводами и доказательствами, представленными государственным обвинением и указанными в обвинительном акте, и попросил суд принять это во внимание.

Затем выступили правопреемники потерпевших лиц - Азад Керимов, Октай Шихалиев и другие, которые попросили суд приговорить обвиняемого к самому строгому наказанию - пожизненному лишению свободы.

Обвиняемый Варданян обратился к суду, заявив, что хочет поговорить со своим защитником Эмилем Бабышовым. Суд удовлетворил его ходатайство, в связи с чем был объявлен перерыв.

Судебный процесс продолжится после перерыва.

