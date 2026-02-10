В Баку во второй раз состоится Vienna Charity Ball Baku

11 февраля 2026 года в Баку, в отеле Fairmont Baku, Flame Towers, во второй раз состоится Vienna Charity Ball Baku — международное культурное и светское событие, объединяющее европейские традиции, культурную дипломатию и благотворительность.

Vienna Charity Ball Baku продолжает традиции классических венских балов, выступая не только как торжественный культурный формат, но и как современная платформа мягкой дипломатии. Событие способствует диалогу между культурами, развитию международного сотрудничества и укреплению гуманитарных связей, а также формирует качественное пространство для международного нетворкинга. Ежегодно бал объединяет гостей из разных стран — представителей бизнеса, культуры, дипломатического сообщества и общественных инициатив.

Программа вечера включает welcome-cocktail, торжественную церемонию открытия, традиционное выступление дебютантов European Azerbaijan School, танцевальную программу в сопровождении Baku Chamber Orchestra IMEC, выступления артистов и вокальных исполнителей, танцевальные мастер-классы, благотворительный аукцион и изысканный гала-ужин и мини выставка азербайджанской художницы и общественного деятеля Милены Набиевой;

Звезда вечера — заслуженная артистка Азербайджана Inara Babayeva

.Ведущий вечера — Emin Mousavi.

В 2026 году в рамках Vienna Charity Ball in Baku состоится церемония вручения статуэток Vienna Charity Ball Awards.

По мнению организаторов — International Business Club “The One in a Million” , — цель премии заключается в привлечении внимания к людям и инициативам, которые своим личным примером формируют достойные ориентиры, ценности и направления развития современного общества. Награды будут вручены за вклад в развитие культурной дипломатии, построение мостов дружбы между странами, филантропию, благотворительную деятельность и активную социальную позицию.

Особое место в программе занимает благотворительный аукцион. В 2025 году все средства, собранные в рамках Vienna Charity Ball Baku, были направлены на благотворительные цели и распределены между Фонд Гейдара Алиева и международным фондом SOS Children’s Villages. Организаторами была предоставлена прозрачная отчётность, что стало важным фактором доверия к мероприятию и подтвердило его устойчивую благотворительную репутацию.

Организаторы выражают искреннюю благодарность партнёрам Vienna Charity Ball Baku за доверие, активную социальную позицию, поддержку культурной дипломатии и вклад в развитие благотворительных инициатив и культуры милосердия. Участие партнёров делает возможным проведение мероприятий подобного уровня и способствует формированию социально ответственного общества.

Fairmont Baku, Flame Towers;European Azerbaijan School;Happy Smile Clinic; Bentley Baku; Ajoure Atelier; Jonach & Partner Investment Consalting GmbH; Sensum Floristry; Savalan; Morshynska; Baku Fashion Club; NAC; IMEC; Nero Print; Eva; More More; Azeri Observer Magazine; MOST Magazine; Caspian Magazine; 1News; CBC; Asan Tv; Asan Radio;

Vienna Charity Ball in Baku традиционно привлекает внимание представителей бизнеса, культуры, дипломатического сообщества и средств массовой информации, подтверждая статус одного из значимых международных культурных событий региона.

Для дополнительной информации и аккредитации СМИ:

организационный партнёр в Баку — Лида Алиева Шестак

телефон: +994 55 722 51 22

Instagram: https://www.instagram.com/viennese_ball_baku?igsh=aXp2YmtuZHBwZGZq