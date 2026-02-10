 В Баку во второй раз состоится Vienna Charity Ball Baku | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Баку во второй раз состоится Vienna Charity Ball Baku

First News Media19:25 - Сегодня
В Баку во второй раз состоится Vienna Charity Ball Baku

11 февраля 2026 года в Баку, в отеле Fairmont Baku, Flame Towers, во второй раз состоится Vienna Charity Ball Baku — международное культурное и светское событие, объединяющее европейские традиции, культурную дипломатию и благотворительность.

Vienna Charity Ball Baku продолжает традиции классических венских балов, выступая не только как торжественный культурный формат, но и как современная платформа мягкой дипломатии. Событие способствует диалогу между культурами, развитию международного сотрудничества и укреплению гуманитарных связей, а также формирует качественное пространство для международного нетворкинга. Ежегодно бал объединяет гостей из разных стран — представителей бизнеса, культуры, дипломатического сообщества и общественных инициатив.

Программа вечера включает welcome-cocktail, торжественную церемонию открытия, традиционное выступление дебютантов European Azerbaijan School, танцевальную программу в сопровождении Baku Chamber Orchestra IMEC, выступления артистов и вокальных исполнителей, танцевальные мастер-классы, благотворительный аукцион и изысканный гала-ужин и мини выставка азербайджанской художницы и общественного деятеля Милены Набиевой;

Звезда вечера — заслуженная артистка Азербайджана Inara Babayeva

.Ведущий вечера — Emin Mousavi.

В 2026 году в рамках Vienna Charity Ball in Baku состоится церемония вручения статуэток Vienna Charity Ball Awards.

По мнению организаторов — International Business Club “The One in a Million” , — цель премии заключается в привлечении внимания к людям и инициативам, которые своим личным примером формируют достойные ориентиры, ценности и направления развития современного общества. Награды будут вручены за вклад в развитие культурной дипломатии, построение мостов дружбы между странами, филантропию, благотворительную деятельность и активную социальную позицию.

Особое место в программе занимает благотворительный аукцион. В 2025 году все средства, собранные в рамках Vienna Charity Ball Baku, были направлены на благотворительные цели и распределены между Фонд Гейдара Алиева и международным фондом SOS Children’s Villages. Организаторами была предоставлена прозрачная отчётность, что стало важным фактором доверия к мероприятию и подтвердило его устойчивую благотворительную репутацию.

Организаторы выражают искреннюю благодарность партнёрам Vienna Charity Ball Baku за доверие, активную социальную позицию, поддержку культурной дипломатии и вклад в развитие благотворительных инициатив и культуры милосердия. Участие партнёров делает возможным проведение мероприятий подобного уровня и способствует формированию социально ответственного общества.

Fairmont Baku, Flame Towers;European Azerbaijan School;Happy Smile Clinic; Bentley Baku; Ajoure Atelier; Jonach & Partner Investment Consalting GmbH; Sensum Floristry; Savalan; Morshynska; Baku Fashion Club; NAC; IMEC; Nero Print; Eva; More More; Azeri Observer Magazine; MOST Magazine; Caspian Magazine; 1News; CBC; Asan Tv; Asan Radio;

Vienna Charity Ball in Baku традиционно привлекает внимание представителей бизнеса, культуры, дипломатического сообщества и средств массовой информации, подтверждая статус одного из значимых международных культурных событий региона.

Для дополнительной информации и аккредитации СМИ:

организационный партнёр в Баку — Лида Алиева Шестак

телефон: +994 55 722 51 22

Instagram: https://www.instagram.com/viennese_ball_baku?igsh=aXp2YmtuZHBwZGZq

Поделиться:
322

Актуально

Xроника

Азербайджан и США подписали Хартию о стратегическом сотрудничестве - ФОТО

Общество

Завершено судебное разбирательство по делу Рубена Варданяна, судьи удалились на ...

Политика

Вице-президент США: Между Азербайджаном и Соединенными Штатами открываются новые ...

Политика

Ильхам Алиев: Сегодняшняя церемония подписания Хартии о стратегическом ...

Общество

Завершено судебное разбирательство по делу Рубена Варданяна, судьи удалились на совещание - ОБНОВЛЕНО

В Баку во второй раз состоится Vienna Charity Ball Baku

В Гобустане женщина и её внук погибли, отравившись угарным газом

В Азербайджане бывший военный комиссар арестован в зале суда

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Здание лицея İdrak принадлежит Руслану Эйюбову?

Ещё один инцидент в столичной школе: ученик получил тяжёлые травмы

Какой будет погода в первый рабочий день недели? - ПРОГНОЗ

Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия II Международного музыкального фестиваля «Зимняя сказка» - ФОТО

Последние новости

Посольство: Хартия стратегического партнерства США–Азербайджан позволит еще больше укрепить отношения

Сегодня, 20:27

Завершено судебное разбирательство по делу Рубена Варданяна, судьи удалились на совещание - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

Вице-президент США: Между Азербайджаном и Соединенными Штатами открываются новые страницы

Сегодня, 20:10

Вэнс: США и Азербайджан на протяжении долгого времени осуществляют важное стратегическое сотрудничество

Сегодня, 20:09

Президент Арабского парламента прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 19:51

Президент: Благодаря реализации проекта TRIPP мы внесем очередной вклад в обеспечение мира, развития и сотрудничества в регионе

Сегодня, 19:47

Президент: Сегодня отношения между Азербайджаном и США вступают в совершенно новый этап

Сегодня, 19:41

Ильхам Алиев: Маршрут Трампа укрепит мир в регионе

Сегодня, 19:36

Президент: Одним из важнейших результатов усилий администрации Трампа–Вэнса в нашем регионе является проект TRIPP

Сегодня, 19:35

Президент: Формирование стратегического партнерства с самым мощным государством мира для нас – большая честь

Сегодня, 19:34

Ильхам Алиев: Сегодняшняя церемония подписания Хартии о стратегическом партнерстве – результат очень усердной работы

Сегодня, 19:33

В Баку во второй раз состоится Vienna Charity Ball Baku

Сегодня, 19:25

Ильхам Алиев и Джеймс Дэвид Вэнс выступили с заявлениями для прессы

Сегодня, 19:23

Азербайджан и США подписали Хартию о стратегическом сотрудничестве - ФОТО

Сегодня, 19:18

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с вице-президентом США в расширенном составе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:10

В Гобустане женщина и её внук погибли, отравившись угарным газом

Сегодня, 19:00

Вице-президент США: Мы очень рады отправиться в Азербайджан

Сегодня, 18:48

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с вице-президентом США в узком составе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:30

В Баку состоялась церемония официальной встречи Джей Ди Вэнса - ФОТО

Сегодня, 18:03

В Иране арестованы 100 человек из числа главных организаторов протестов

Сегодня, 18:00
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,Сегодня, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36