 В России мигрантов обяжут платить налоги за детей | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В России мигрантов обяжут платить налоги за детей

First News Media08:37 - Сегодня
В России мигрантов обяжут платить налоги за детей

Министерство финансов России подготовило пакет поправок в законодательство, предусматривающий новые правила для трудовых мигрантов.

Об этом сообщила газета «Ведомости».

Согласно инициативе, иностранные граждане, работающие по патенту, могут быть обязаны вносить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ не только за себя, но и за каждого несовершеннолетнего ребёнка. После достижения 18 лет дети должны будут либо покинуть территорию России, либо оформить собственный патент и самостоятельно уплачивать налог.

Кроме того, поправки предполагают введение фиксированных платежей для других категорий иностранцев. В частности, речь идёт о временно или постоянно проживающих в России гражданах, работающих на физических лиц, а также мигрантах, занятых у физлиц на законных основаниях без разрешения на работу или патента.

Поделиться:
225

Актуально

Политика

Торговая палата США планирует расширить свою деятельность в Азербайджане

Общество

В Баку злоумышленник умышленно поджег ресторан с посетителями, и запер выход - ...

В мире

Cаммит лидеров США и КНР в Пекине пройдет в первую неделю апреля

Политика

Торговая палата США пригласила Ильхама Алиева в Вашингтон для встречи с ...

В мире

«Росатом» готов в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта АЭС в Армении - МИД РФ

Cаммит лидеров США и КНР в Пекине пройдет в первую неделю апреля

В России мигрантов обяжут платить налоги за детей

США выделят Армении девять миллиардов долларов, чтобы помочь ей отказаться от ядерной энергетики России - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Новости для вас

Российского стендап-комика приговорили к почти 6 годам колонии за шутки

Трампа с Меланией познакомил Эпштейн

Глава МИД: Иран высоко оценивает усилия Азербайджана и 6 других стран по снижению напряжённости в регионе

Арагчи: Иран будет обогащать уран, даже если стране навяжут войну с США

Последние новости

Стали известны место, где будут проводиться прощание и похороны Фазаила Агамалы

Сегодня, 09:42

«Наш чай - самый эффективный дипломатический инструмент»: история Розы Рамазановой в Малайзии - ФОТО

Сегодня, 09:26

Азербайджанская экономика крайне привлекательна для американских компаний, убеждены в Торговой палате США

Сегодня, 09:15

В Баку злоумышленник умышленно поджег ресторан с посетителями, и запер выход - ВИДЕО

Сегодня, 09:06

Торговая палата США планирует расширить свою деятельность в Азербайджане

Сегодня, 08:55

«Росатом» готов в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта АЭС в Армении - МИД РФ

Сегодня, 08:51

Cаммит лидеров США и КНР в Пекине пройдет в первую неделю апреля

Сегодня, 08:47

ДТП на Бакинской кольцевой осложнила движение - ФОТО

Сегодня, 08:41

В России мигрантов обяжут платить налоги за детей

Сегодня, 08:37

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Сегодня, 08:29

На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

Сегодня, 08:26

США выделят Армении девять миллиардов долларов, чтобы помочь ей отказаться от ядерной энергетики России - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 08:25

Азербайджан и США обсудили сотрудничество в сферах ИИ и цифровых технологий - ФОТО

Сегодня, 00:02

Сегодня свадьба дочери Гурбана Гурбанова - ФОТО - ВИДЕО

09 / 02 / 2026, 23:47

Роналду завершил забастовку в «Аль-Насра»

09 / 02 / 2026, 23:40

Хакан Фидан: Турция будет вынуждена вступить в ядерную гонку

09 / 02 / 2026, 23:20

Российский бизнесмен Вугар Юсифов был задержан перед вылетом в Азербайджан

09 / 02 / 2026, 23:00

ЕС готовит санкции против некоторых портов и 42 танкеров

09 / 02 / 2026, 22:45

Торговая палата США пригласила Ильхама Алиева в Вашингтон для встречи с представителями бизнеса

09 / 02 / 2026, 22:20

Смягчен приговор сыну владельца клиники, убившему охранника

09 / 02 / 2026, 22:00
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48