В России мигрантов обяжут платить налоги за детей

Министерство финансов России подготовило пакет поправок в законодательство, предусматривающий новые правила для трудовых мигрантов.

Об этом сообщила газета «Ведомости».

Согласно инициативе, иностранные граждане, работающие по патенту, могут быть обязаны вносить фиксированные авансовые платежи по НДФЛ не только за себя, но и за каждого несовершеннолетнего ребёнка. После достижения 18 лет дети должны будут либо покинуть территорию России, либо оформить собственный патент и самостоятельно уплачивать налог.

Кроме того, поправки предполагают введение фиксированных платежей для других категорий иностранцев. В частности, речь идёт о временно или постоянно проживающих в России гражданах, работающих на физических лиц, а также мигрантах, занятых у физлиц на законных основаниях без разрешения на работу или патента.