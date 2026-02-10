В переписках Эпштейна нашли упоминание «бойфренда» Макрона

Скандальный финансист Джеффри Эпштейн из США упоминал в личных переписках некоего «бойфренда» президента Франции Эммануэля Макрона.

Эта информация содержится в материалах, который опубликовал Минюст Америки.

Так, финансист писал о неизвестном молодом человеке Макрона одному из своих собеседников.

«Мне показали фотографию бойфренда* Макрона. Ах… лицемерие», - написал Эпштейн.

Тогда финансист рассказал кому-то, что ему прислали сообщение с фотографией военного и надписью «Это правда?» Собеседник хотел узнать у Эпштейна, неужели на самом деле у французского лидера есть на стороне бойфренд. Однако, судя по всему, сам Эпштейн был не в курсе и после этого высмеял абсурдность ситуации.

«Это придает новый смысл фразе «я прикрою твою спину». Или «помни, французы стоят за твоей спиной», - пошутил финансист, отправив ответ собеседнику.

Источник: KP.RU