Арагчи назвал хорошим началом прошедшие в Омане переговоры с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонных разговоров со своими коллегами из Турции, Египта и Саудовской Аравии положительно оценил прошедшие 6 февраля в Маскате переговоры с США по иранской ядерной программе.

Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, Арагчи "назвал переговоры хорошим началом, одновременно подчеркнув необходимость устранения недоверия в отношении намерений и целей американской стороны".

Источник: ТАСС