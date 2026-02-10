Памятники Карабаха включены в Список наследия исламского мира - ФОТО

10 февраля в Ташкенте начала работу 13-я сессия Комитета по наследию исламского мира Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Как сообщили в Министерстве культуры, в рамках сессии были обсуждены номинации, представленные для включения в Список наследия исламского мира и Предварительный список наследия исламского мира.

По итогам рассмотрения было принято решение о включении в Список наследия исламского мира ИСЕСКО номинационных файлов, подготовленных Министерством культуры Азербайджана: Историко-архитектурного музейного комплекса «Имарет» Агдама и Государственного заповедника города Шуша.

Таким образом, памятники Агдама впервые были включены в международные списки культурного наследия. В этом историко-архитектурном комплексе XVIII века, который считается священным для азербайджанцев, наряду с «Имаретом» основателя Карабахского ханства Панахали хана расположены его и правителей ханства разных лет - Ибрагимхалил хана и его сына Мехтигулу хана усыпальницы, а также могилы дочери Мехтигулу хана Хуршидбану Натаван и других выдающихся представителей рода карабахских ханов.

Создание Историко-архитектурного музейного комплекса «Имарет» в городе Агдам в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 20 февраля 2025 года является наглядным примером особого внимания, уделяемого на государственном уровне возрождению культурного наследия Карабахского региона и восстановлению историко-культурных ценностей.

Президент Ильхам Алиев 19 сентября 2024 года принял участие в открытии после восстановления Агдамского комплекса «Имарет». Комплекс площадью 3,3 га состоит из построек, предусмотренных для проведения церемоний, усыпальниц, исторического кладбища, конного комплекса для представления карабахских скакунов и центра для посетителей.

Агдамский комплекс «Имарет» уже открыт для посещения.

Включение Шуши - колыбели азербайджанской культуры в Список ИСЕСКО является наглядным выражением высокой оценки возрождающегося историко-культурного наследия этого города-заповедника.

Отметим, что сессия продлится до 13 февраля.