США и Азербайджан укрепят сотрудничество в военно-технической сфере

США намерены расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере оборонного и военно-технического сотрудничества.

Oб этом говорится в тексте Хартии стратегического партнерства, которую сегодня подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В этой связи стороны намерены:

- расширять масштабы оборонного и военно-технического сотрудничества, включая поставки оборонной продукции;

- расширять существующее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, учитывая общую приверженность противодействию этой угрозе;

- сотрудничать в целях повышения потенциала в области кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры.

В документе отмечается, что мир в регионе Южного Кавказа отвечает общим интересам Баку и Вашингтона, а сотрудничество в сфере безопасности между Азербайджаном и США приносит пользу обеим странам и всему региону.

В Хартии также высоко оценивается участие Азербайджана в миротворческих операциях.

"Соединённые Штаты Америки высоко ценят вклад Азербайджана в международные миротворческие усилия, в рамках которых азербайджанские военнослужащие служили бок о бок с американскими военными и партнерами по коалиции в целях укрепления международной и региональной безопасности", - отмечается в документе.