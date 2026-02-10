Завершено судебное разбирательство по делу Рубена Варданяна, судьи удалились на совещание - ОБНОВЛЕНО

10 февраля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также за счет государства адвокатом для защиты.

Председательствующий судья напомнил, что на предыдущем судебном заседании выступали государственные обвинители. З. Агаев сообщил, что теперь слово предоставляется потерпевшей стороне.

От имени государства Азербайджана в качестве потерпевшего выступил руководитель Аппарата Кабинета Министров Руфат Мамедов. Он отметил, что согласен со всеми фактами, доказательствами и материалами, представленными обвинением, в том числе с теми, которые указаны в обвинительном акте, и попросил суд учесть это.

Затем выступили законные правопреемники потерпевших - Азад Керимов, Огтай Шыхалиев, Гадим Агаханов, Фаиг Рустамов и Шираслан Гасанов. Они попросили суд назначить обвиняемому максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.

Обвиняемый Р. Варданян обратился к суду с просьбой поговорить со своим защитником Эмилем Бабышевым. Суд удовлетворил его ходатайство. Заседание суда было отложено, чтобы обвиняемый мог встретиться со своим адвокатом.

После перерыва слово для выступления было предоставлено стороне защиты. Р. Варданян, взяв слово, сообщил, что во время перерыва поговорил со своим адвокатом, который не хочет, чтобы обвиняемый выступал.

Затем слово было предоставлено адвокату обвиняемого Э. Бабышеву, который заявил, что они категорически не согласны с предъявленным обвинением. Он отметил, что, исходя из позиции обвиняемого по делу, отказывается от выступления с речью защиты по данному уголовному делу.

После этого слово было предоставлено стороне обвинения.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев заявил: «С учетом того, что защитник, в соответствии с позицией обвиняемого, не дал оценки каким-либо аргументам, доказательствам и фактам, у нас нет дополнительных замечаний».

Затем слово было предоставлено Р. Варданяну.

Обвиняемый выступил с последним словом. В своем последнем слове Р. Варданян говорил не по конкретным вопросам, а в общих выражениях. Он сообщил, что ознакомился с Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики.

В своем выступлении обвиняемый также отметил, что за более чем двухлетний период содержания под стражей открыл для себя азербайджанскую поэзию. Р. Варданян прочитал на русском языке стихотворение и отрывок из поэмы гениальных азербайджанских поэтов Мухаммеда Физули и Гусейна Джавида. После этого он завершил свое выступление.

З. Агаев, обращаясь к сторонам (обвинению и защите), поинтересовался, представят ли они вариант проекта итогового судебного решения по результатам судебного разбирательства.

Стороны сообщили, что представлять проект итогового судебного решения не будут.

После этого председательствующий судья объявил судебное разбирательство завершенным. После возвращения судебной коллегии из совещательной комнаты будет оглашен приговор.

Напомним, что на предыдущем судебном заседании прокурор, поддерживавший государственное обвинение, в своем выступлении предложил назначить обвиняемому Р. Варданяну наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Отметим, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

