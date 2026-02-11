Украинский спортсмен отказался снимать «шлем памяти»

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил о намерении выступать на зимней Олимпиаде в Кортине в шлеме с изображениями людей, погибших в результате российского вторжения, несмотря на возражения Международного олимпийского комитета (МОК).

В МОК сообщили, что оформление шлема противоречит положениям Олимпийской хартии, в частности пункту 50.2, запрещающему политические, религиозные и расовые демонстрации на олимпийских объектах. Вместе с тем спортсмену разрешили использовать чёрную траурную повязку в память о погибших.

Гераскевич, ранее надевший шлем во время тренировок, заявил, что не считает свои действия нарушением правил и намерен продолжать его использовать, включая день соревнований. По его словам, среди изображённых на «шлеме памяти» - спортсмены и его знакомые, погибшие во время войны.

Пресс-секретарь МОК Марк Адамс подчеркнул, что комитет понимает стремление спортсменов почтить память жертв конфликтов, однако на Играх необходимо сохранять нейтральность и равные условия для всех участников, сосредотачиваясь на спортивных результатах.

Ранее Гераскевич уже привлекал внимание к теме войны: на Олимпиаде-2022 в Пекине он поднял плакат с надписью «Нет войне на Украине» за несколько дней до начала полномасштабного вторжения. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спортсмена за напоминание миру о цене борьбы страны.

Источник: BBC