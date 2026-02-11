Погода на четверг: В Баку ожидается до +9 °C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 12 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых пригородных районах возможен слабый моросящий дождь. Подует юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +0…+2 °C, днём - +6…+9 °C. Атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Относительная влажность ночью 70–75 %, днём 60–65 %.

В районах Азербайджана погода преимущественно без осадков. Однако днём в отдельных местах возможен кратковременный дождь, в горных районах - снег. В некоторых районах местами туман. Подует умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от –3 °C до +2 °C, днём - +7…+12 °C; в горах ночью –5…–10 °C, в высокогорных районах –10…–15 °C, днём 0…–5 °C.

Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах возможна гололедица на дорогах.