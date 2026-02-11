Референдум по новой конституции Казахстана пройдет 15 марта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта республиканского референдума по новой конституции страны.

"Провести 15 марта 2026 года республиканский референдум. Вынести на республиканский референдум проект новой Конституции Республики Казахстан со следующей формулировкой вопроса: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?" - говорится в указе, опубликованном на сайте главы Казахстана.