Армения в ближайшие дни направит США проект соглашения по TRIPP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ближайшие дни партнерам из США будет направлен проект соглашения по проекту "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

"По части TRIPP будем двигаться по следующему графику: в ближайшие дни мы передадим партнерам из США наши взгляды по части документа соглашения, связанного с проектом TRIPP. Проект соглашения будет базироваться на утвержденных правительствами обеих стран рамках реализации, которые, в свою очередь, основываются на заявлении от 8 августа", - сказал он, отвечая в парламенте на вопрос о том, каков график развития сотрудничества с США.

Пашинян отметил, что уже началась технико-экономическая оценка проекта.

8 августа 2025 года в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

Источник:ТАСС