Вэнс: Трамп прибегнет к «другому варианту», если не заключит сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп рассматривает все варианты действий в отношении Ирана в связи с ситуацией вокруг иранской ядерной программы.

Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Президент сказал всей своей команде, что мы должны попытаться заключить сделку, которая гарантирует, что у иранцев не будет ядерного оружия. Но если мы не сможем заключить эту сделку, то есть и другой вариант. Президент рассматривает все варианты действий», - сказал он журналистам в ответ на вопрос о планах американского лидера направить вторую авианосную группу в сторону Ирана.

Отвечая на вопрос, планируют ли США добиваться смены государственного строя в Иране, Вэнс сказал, что «это дело иранского народа». «Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Это было приоритетом политики президента еще со времен первой администрации», - добавил он.

6 февраля в Омане прошел новый этап переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Ранее в Белом доме предупредили, что всерьез рассматривают возможность применения силы против исламской республики.

Источник: ТАСС