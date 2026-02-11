Агентство интеллектуальной собственности запустило услугу электронной подачи евразийских заявок

Агентство интеллектуальной собственности при поддержке Евразийского патентного ведомства запустило услугу электронной подачи евразийских заявок.

Впервые в евразийском пространстве данный пилотный проект реализован в нашей стране. В результате новая услуга интегрирована в электронную информационную систему PƏNAH (Открытая платформа по патентам и товарным знакам), что позволило заявителям из Азербайджана подавать евразийские заявки на изобретения и промышленные образцы в электронном виде и напрямую в Евразийское патентное ведомство.

Как сообщили в Агентстве, внедрение нового функционального сервиса упрощает процесс подачи заявок, значительно снижает нагрузку на экспертов и ускоряет их деятельность. Интегрированная в систему PƏNAH услуга делает процесс обработки евразийских заявок более быстрым и эффективным, упрощает юридические процедуры, обеспечивает более оперативную и точную экспертизу заявок, устраняет бюрократические барьеры и повышает прозрачность, а также способствует росту изобретательской активности. Таким образом, создается более удобная и экономящая время рабочая среда как для заявителей, так и для экспертов.

Указанный сервис функционирует на базе национальной системы PƏNAH, доступной в режиме 24/7 из любого места и в любое время.

