Президент: Необходимо внести определённые изменения в учебные программы средних школ

«Что касается подготовки кадров, то это одна из основных задач. В последнее время в этом направлении проводится определённая работа».

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном единому плану действий под названием «Новая цифровая архитектура Азербайджана».

«Мы должны уделять больше внимания этой сфере в нашей системе образования. Как в высших учебных заведениях, действующих в Азербайджане, так и в рамках государственной программы студенты, направляемые за рубеж, должны повышать свой профессионализм по этой специальности.

Учитывая, что это будет долгосрочный процесс и он будет только расширяться, в будущем в этой сфере возникнет большая потребность в кадрах. Разумеется, для привития школьникам базовых знаний необходимо внести определённые изменения и в учебные программы средних школ», — отметил Президент.