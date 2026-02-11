МИД Азербайджана выразил соболезнования Канаде

Глубоко опечалены известием о трагическом инциденте в школе в канадском городе Тамблер-Ридж.

Oб этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана на странице в социальной сети "X".

"Выражаем искренние соболезнования семьям и близким жертв, а также правительству и народу Канады в это трудное время. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

Отметим, что стрельба произошла в школе в канадском городе Тамблер-Ридж. В результате инцидента погибли по меньшей мере 10 человек. На территории школы также было найдено тело подозреваемого в совершении преступления.