В парламенте Турции во время церемонии принесения присяги новыми министрами произошла драка - ВИДЕО

В парламенте Турции произошла нештатная ситуация.

Как сообщают турецкие СМИ, перед церемонией принесения присяги новым министром юстиции Акыном Гюрлеком и новым министром внутренних дел Мустафой Чифтчи в Великом национальном собрании Турции (TBMM) возникла напряжённость.

Депутаты от оппозиционной CHP заняли трибуну, пытаясь помешать принесению присяги новыми министрами, в результате чего между парламентариями от правящей партии и CHP произошла драка.

По итогу церемония принесения присяги все таки состоялась, после чего в работе парламента был объявлен перерыв.