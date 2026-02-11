В парламенте Турции во время церемонии принесения присяги новыми министрами произошла драка - ВИДЕО
В парламенте Турции произошла нештатная ситуация.
Как сообщают турецкие СМИ, перед церемонией принесения присяги новым министром юстиции Акыном Гюрлеком и новым министром внутренних дел Мустафой Чифтчи в Великом национальном собрании Турции (TBMM) возникла напряжённость.
Депутаты от оппозиционной CHP заняли трибуну, пытаясь помешать принесению присяги новыми министрами, в результате чего между парламентариями от правящей партии и CHP произошла драка.
По итогу церемония принесения присяги все таки состоялась, после чего в работе парламента был объявлен перерыв.
