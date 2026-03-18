Турция рассматривает возможность строительства новых АЭС

Турция продолжает вести переговоры с Южной Кореей, Канадой, Китаем и Россией по вопросу строительства новых АЭС, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.

«Мы хотим построить 8 реакторов — по 4 в Синопе и Фракии. Мы считаем, что атомная эра открывает перед Турцией важные возможности. По проектам в Синопе и Фракии мы ведем переговоры с Южной Кореей, Канадой, Китаем и Россией», - сказал он.

По его словам, пока никаких соглашений ни с одной из этих стран не подписано: «Мы ожидаем получить предложение, которое внесет наибольший вклад».

«Сегодня Турция - страна, занимающаяся атомной энергетикой. Наш строительный сектор и промышленники к этому готовы. Они изучили и приобрели значительный опыт на примере АЭС "Аккую"», - отметил А.Байрактар.

