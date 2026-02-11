Вице-президент США с супругой посетили Аллею шехидов - ФОТО - ВИДЕО
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его супруга Уша Вэнс посетили Аллею шехидов.
Об этом говорится в публикации заместителя госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоба Хелберга в соцсетях.
Чета Вэнсов возложила венок к мемориалу Вечный огонь на Аллее шехидов.
.@VP and @SLOTUS at the Eternal Flame Memorial in Baku, Azerbaijan. 🫡 pic.twitter.com/PPMgO30FCp — Under Secretary of State Jacob S. Helberg (@UnderSecE) February 11, 2026
