СМИ Турции и ТРСК широко осветили подписание Хартии о стратегическом партнерстве Азербайджана и США - ФОТО

Ведущие информационные агентства, газеты, новостные сайты и телеканалы Турции и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) широко осветили итоги переговоров Президента Азербайджана Ильхама Алиева и вице-президента США Джей Ди Вэнса в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, масс-медиа братских стран акцентировали внимание на подписании Хартии о стратегическом партнерстве Азербайджана и США, назвав документ «стратегическим шагом» в диалоге Баку и Вашингтона.

Приведены выдержки из заявлений Президента Ильхама Алиева и вице-президента США.

Акцентировано внимание на словах азербайджанского лидера об усилиях администрации Трампа в направлении реализации проекта TRIPP (Маршрута Трампа для международного мира и процветания).

Уделено внимание высказываниям Джей Ди Вэнса относительно вклада партнерства Вашингтона и Баку в укрепление мира и процветание в регионе.