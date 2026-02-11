Стали известны подробности дела арестованной племянницы Ильхамы Гулиевой - ОБНОВЛЕНО

Сегодня стало известно об аресте племянницы народной артистки Азербайджана Ильхамы Гулиевой - косметолога Нигяр Гасановой, которая была осуждена за мошенничество сроком на 3 месяца и 17 дней.

Qafqazinfo.az сообщает, что в деле против Нигяр Гасановой появились новые подробности - в ходе расследования по факту мошенничества было установлено 18 потерпевших. Всего, как выяснилось, Н.Гасанова присвоила себе 811 337 манатов, принадлежащих этим людям.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются - не исключается, что число пострадавших и размер причинённого ущерба могут увеличиться.

10:45

Арестована племянница народной артистки Азербайджана Ильхамы Гулиевой Нигяр Гасанова.

Косметолог Н.Гасанова была привлечена к уголовной ответственности по статье о мошенничестве, сообщает 1news.az со ссылкой Manset.az.

На судебном заседании под председательством судьи Хатаинского районного суда Айгюн Гасановой ей была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца и семнадцать дней.

Сообщается, что Н.Гасанова получила от ряда предпринимателей в Азербайджане крупные суммы денег и золотые ювелирные изделия, однако не вернула их.

Нигяр Гасанова - дочь Ирады Гасановой, сестры покойной народной артистки Азербайджана Ильхамы Гулиевой.