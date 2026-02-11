МВД призывает граждан не оставаться равнодушными к бытовому насилию - ВИДЕО

Министерство внутренних дел совместно с соответствующими государственными органами регулярно проводит профилактические мероприятия, направленные на предотвращение преступлений, в том числе актов семейного и бытового насилия в отношении женщин и детей.

Пресс-служба МВД сообщает, что борьба с бытовым насилием - это не только вмешательство после произошедшего инцидента, но и предварительное снижение рисков через профилактические меры. В этой области проводимые мероприятия имеют как правовой, так и социальный, а также просветительский характер.

Каждая женщина, столкнувшаяся с насилием, обязательно слышит такие выражения, как: «В семье такое бывает», «Что люди скажут?», «Соседи не должны знать», «Потерпи немного - всё наладится». На первый взгляд это может казаться личной проблемой, но на самом деле гендерное насилие представляет серьёзную угрозу для формирования здорового будущего.

В МВД отмечают, что насилие, скрываемое под предлогом «семейных вопросов», это не судьба женщины, а правонарушение, угрожающее безопасности общества. Ни одна женщина не обречена на побои, оскорбления, унижения или жизнь в страхе. Молчание проблему не решает, а лишь создаёт условия для её продолжения и углубления.

Вместе с другими структурами служба МВД «102» (колл-центр), функция «102 SOS» в мобильном приложении «E-polis» и аккаунты ведомства в социальных сетях помогают своевременно предотвращать подобные преступления и обеспечивать адекватное наказание для нарушителей, не допуская их безнаказанности.

«Ещё раз обращаем внимание граждан на то, что насилие - это не только проблема одной женщины, но и ответственность её соседей, знакомых и каждого свидетеля. Для того чтобы сохранять здоровые семейные ценности и демонстрировать твёрдую позицию против насилия, всем, кто сталкивается с такими случаями или становится их свидетелем, рекомендуется сообщать о них в соответствующие государственные органы», - отмечают в МВД, подчеркивая, что «насилие - это не личная проблема, остающаяся за стенами дома, а открытая угроза безопасности общества».