Пезешкиан заявил о готовности Ирана к проверке его ядерной программы

First News Media12:43 - Сегодня
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности к проверке ядерной программы на предмет отсутствия у Тегерана планов получить ядерное оружие.

Об этом он сказал в ходе выступления по случаю 47-й годовщины Исламской революции.

"Мы в отношении всего мира и собственного народа ведем себя искренне. Мы не стремимся к ядерному оружию, много раз говорили об этом. Мы готовы к любого рода проверке", - сказал Пезешкиан, передают иранские СМИ.

По его словам, высокая стена недоверия, которую США и Европа возвели по отношению к собственным же заявлениям, не позволяет диалогу по иранской ядерной программе достичь результата.

"Однако мы ради мира и спокойствия в регионе ведем активный диалог с соседними странами. Проблемы региона могут решить только те, кто живет в регионе, а не чужаки, приходящие издалека", - добавил иранский президент.

В оманской столице Маскате 6 февраля состоялись непрямые переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. Вместе тем, глава МИД Ирана Аббас Арагчи 8 февраля подчеркнул, что Иран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.

