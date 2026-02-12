В Кыргызстане у сторонников экстремистской организации изъяли 14 паспортов РФ

Правоохранительные органы Кыргызстана изъяли 14 российских паспортов при обысках у 11 сторонников религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ).

Об этом сообщили в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности страны.

"В рамках уголовного дела на территории Ноокатского района проведены обыски по местам проживания 11 активных членов и сторонников религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". По результатам обысков изъято 217 вещественных доказательств, в том числе: 75 книг, 14 мобильных телефонов, 18 тетрадей, 86 DVD-дисков, 4 планшета, 1 ноутбук, 2 sim-карты, 14 паспортов граждан Российской Федерации, 1 печать, 1 видеокассета и 1 банковская карта "Бакай Банк", - говорится в сообщении.

Все изъятые вещи направлены на судебную религиоведческую экспертизу. По ее результатам власти примут меры к участникам экстремистской организации в соответствии с законом. "Оперативно-следственные мероприятия продолжаются", - добавили в пресс-центре.

Источник: ТАСС