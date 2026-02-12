Захарова: Армения рискует стать полигоном для необкатанных технологий США

Армения, договариваясь с США о поставках продукции и услуг в сфере ядерной энергетики на $9 млрд, рискует де-факто стать испытательным полигоном для необкатанных американских технологий, указала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сама же эта история, подчеркнула дипломат, "очень мутная", поскольку реакторы, которые предлагает Вашингтон в рамках соглашения, "существуют только на бумаге", а платить за все придется Еревану, причем по ценнику "выше, чем в рекламных буклетах".

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном анонсировал планы Вашингтона по предоставлению армянской стороне продукции и услуг в области гражданской ядерной энергетики примерно на $9 млрд, включая поставки малых модульных реакторов.

"На деле оказалось, что платить предлагается не американцам за все это, а Еревану. И при этом, как заявлялось, средства будут идти через еще не созданный фонд, который, вроде бы, задумывался под другие инфраструктурные проекты, - обратила внимание Захарова. - То есть как-то все очень мутно".

"Ряд, я видела, армянских информационных ресурсов поспешили преподнести эту новость как небывалые инвестиции Вашингтона в республиканскую экономику, - заметила дипломат. - Главное, чтобы [словосочетание] "небывалые инвестиции" не было использовано в том смысле, что никогда таких не было в жизни и не будет". При этом есть отдельные оценки того, что "Армения фактически за свои же деньги будет использоваться в качестве полигона для испытаний в самом деле просто необкатанных американских технологий", указала официальный представитель МИД РФ.

Источник: ТАСС