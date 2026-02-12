На официальной Facebook-странице Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана сообщается о том, что директор музея Алла Байрамова избрана председателем Международного комитета литературных музеев и музеев композиторов (ICOM-ICLCM) по итогам очередных выборов, проводимых раз в три года.

Отмечается, что в структуре Международного совета музеев (ICOM) действует более 30 международных комитетов, и впервые один из них возглавил гражданин Азербайджана.

Алла Байрамова является членом ряда международных комитетов и ассоциаций. В 2013–2019 годах она входила в правление Международного комитета музеев и коллекций музыки (ICOM-CIMCIM, в настоящее время - ICOM-MUSIC). Дважды - в 2016–2019 и 2023–2026 годах - была членом правления и казначеем Международного комитета литературных музеев и музеев композиторов (ICOM-ICLCM).

«Искренне поздравляем Аллу Байрамову с назначением на новую должность и желаем ей успехов в деле продвижения азербайджанской культуры», - отмечается в сообщении Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана.