Обыски в Еврокомиссии: расследуется сделка с недвижимостью на €900 млн

Полиция Бельгии провела обыски в штаб-квартире Европейской комиссии (ЕК) в рамках расследования возможных нарушений при продаже объектов недвижимости. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на два источника.

По их информации, обыски прошли в четверг в различных подразделениях ЕК, включая бюджетный департамент. Собеседники издания сообщили, что предполагаемые нарушения могли произойти в те времена, когда пост еврокомиссара по бюджету занимал Йоханнес Хан (2019-2024). После этого он был назначен спецпосланником ЕС на Кипре.

Как указывает FT, расследование ведет Общеевропейская прокуратура (EPPO). Оно касается 23 зданий, приобретенных в 2024 году бельгийским суверенным фондом благосостояния SFPIM за €900 млн.

"Европейская прокуратура может подтвердить, что проводит мероприятия по сбору доказательств в рамках продолжающегося расследования", - приводит издание слова представителя EPPO Тине Холлевут.

