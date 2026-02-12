Сына Жириновского не пустили на мероприятие, посвященное его отцу

Внебрачного сына основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олега Жириновского (Эйдельштейна) не пустили на закрытое мероприятие в МГИМО, посвященное наследию его отца.

Об этом сообщает издание Baza.

Организаторы "Жириновских чтений" объяснили ему, что всем участникам мероприятия необходимо было зарегистрироваться заранее, но так как он этого не сделал, его не смогли пропустить.

Отмечается, что мужчина начал агрессивно себя вести, заявляя, что он сын Жириновского и требуя пропустить его без регистрации. Когда же это ему не удалось, он потребовал пригласить лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого, а также называл организаторов мероприятия стервятниками и обещал им проблемы.

Успокаивать Олега прибыл наряд Росгвардии. Вместе с сотрудниками он покинул здание, но задерживать его не стали.