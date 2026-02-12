Гюльтекин Гаджибейли депортирована из Турции в Азербайджан.

Как сообщает АПА, депортация состоялась ночью.

Г.Гаджибейли пока не привлечена к следствию, в отношении неё не избрана какая-либо мера пресечения.

Напомним, в СМИ сообщалось о том, что Гюльтекин Гаджибейли и другой член Национального совета, председатель ПНФА Али Керимли якобы фигурируют в плане попытки государственного переворота, связанном с бывшим руководителем Администрации Президента Рамизом Мехтиевым.

Отметим, что 30 ноября прошлого года Гюльтекин Гаджибейли была доставлена из дома, где проживала в Стамбуле, в отделение полиции, а оттуда — в Центр депортации в Чаталдже. По информации, опубликованной ею в социальных сетях, суд Анкары выдвинул против неё обвинение по статье G-82 — членство в иностранной террористической организации, представляющей угрозу государственной безопасности.

Напомним, что код ограничения (угрозы) G-82 применяется к иностранным гражданам, чья деятельность признана направленной против национальной безопасности. Этот код предусматривает запрет на въезд в Турцию, а в случае нахождения лица на территории страны — его бессрочную депортацию.