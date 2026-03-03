Суд по делу об убийстве Ирады Мурадовой: новые детали и тревожные вопросы

Недавно состоялось очередное заседание суда по делу об убийстве Ирады Мурадовой, за развитием которого мы пристально следим.

Напомним, что 23 августа 2025 года предприниматель Эмиль Агаджанов в собственной квартире в Ясамальском районе с особой жестокостью лишил жизни Ираду Олеговну Мурадову. По данному факту в прокуратуре Ясамальского района было возбуждено уголовное дело.

О деталях последнего заседания нам рассказал адвокат потерпевшей стороны Рашад Джабраилов.

По его словам, сам Эмиль Агаджанов признает, что спор с покойной возник из-за телефонного звонка, поступившего на его устройство. При этом подсудимый утверждает, что сломал этот телефон. Однако следственный орган не назначил экспертизу на предмет целостности устройства, чтобы выяснить, все ли детали на месте. Адвокат не исключает, что телефон был разбит намеренно, чтобы скрыть важную информацию или карту памяти.

«Я считаю, что следствие должно было это расследовать. Факт в том, что сам человек признает: конфликт возник именно из-за звонка. Но следствие это не изучило. Позже в суде я подал ходатайство о том, что дело должно быть возвращено на доследование для уточнения этих обстоятельств. Суд сказал, что рассмотрит это сам, но пока никаких действий в этом направлении не предпринимается. Это второй важный момент», - отметил в беседе с нами адвокат.

Защитник также указал на существенные противоречия между первичными показаниями обвиняемого на следствии и его словами в суде. Р. Джабраилов ставит под сомнение версию о возможной невменяемости подсудимого:

«Может возникнуть вопрос: почему показания так разнятся? Кто-то скажет, что он невменяемый и несет что попало. Но если человек якобы «говорит что попало», то почему он делает это исключительно в своих интересах, используя тактику защиты? Невменяемый человек не может осознанно защищать себя. В судебной практике в 80–90% случаев подсудимые меняют показания, чтобы оправдать себя, но так делают вменяемые люди, находящиеся в здравом уме».

Адвокат подчеркнул, что изворотливость подсудимого особенно заметна в вопросах о наркотической зависимости: «Следствием установлено, что данное лицо долгое время употребляет наркотики и нуждается в принудительном лечении.

Я задаю ему вопрос: «Как долго вы употребляете наркотики?». Он отвечает: «15 лет». Спрашиваю: «У кого, где и за какую сумму вы их приобретали все это время?». Это ведь тоже должно быть расследовано! Но он не отвечает, говорит лишь: «Покупал у незнакомого человека». Эта фраза – «покупал у незнакомца» - лексикон вменяемого человека. Невменяемый так не скажет. Он осознает меру ответственности и понимает, к чему приведет ответ, поэтому уклоняется. Более того, в суде он устраивает балаган, создает неразбериху и отказывается отвечать на мои последующие вопросы».

Ситуацию также прокомментировала Светлана Маркина, близкая семьи погибшей.

Она назвала судебный процесс «страшным испытанием». «Каждое заседание - это боль, которую невозможно описать словами. Мы приходим в суд с надеждой на справедливость, но то, что мы видим и слышим, всё чаще оставляет в душе тяжёлое чувство растерянности и тревоги», - поделилась она.

С. Маркина отметила, что на последних заседаниях выступали свидетели со стороны обвиняемого. Сестра подсудимого дала показания, которые разошлись с протоколами следствия, и отказалась отвечать на важные вопросы. Также недоумение семьи вызвало выступление врача скорой помощи, которая прибыла на место трагедии. Врач заявила, что не заметила на теле Ирады видимых повреждений, хотя судебно-медицинская экспертиза зафиксировала наличие увечий. На возражения адвоката судья ответила, что волноваться не стоит, так как в экспертизе всё указано, что заставило родных задаться вопросом о смысле вызова данного свидетеля.

Особое внимание Светлана уделила допросу врача-психиатра: «Выяснилось, что обвиняемый с 2024 года наблюдался у специалиста, однако официальный диагноз ему поставлен не был. Нам объяснили это тем, что родственники не хотели огласки и считали лечение в стационаре позором. И при этом диагноз был поставлен именно в момент трагедии. Для нас это звучит как страшное противоречие».

По словам близких, атмосфера в суде кажется им пугающей: «Человек, который на первых заседаниях выглядел слабым, сегодня ведёт себя уверенно, позволяет себе шутки и неуважительные реплики. Мы не раз слышали смех в зале суда. Смех там, где речь идёт о человеческой жизни. Для нас это стало настоящим потрясением. Сторона обвиняемого ведёт себя так, будто всё происходящее - заранее известный сценарий».

Завершая свой рассказ, Светлана Маркина упомянула тревожные детали: «Когда заседание завершилось, слова, брошенные вслед уходящей судье: "Allah razı olsun", и фраза обвиняемого перед началом заседания – «всё идёт по плану» - до сих пор звучат у нас в голове. Иногда кажется, что это не поиск истины, а какая-то жестокая постановка. Но мы будем идти до конца ради памяти Ирады. Мы говорим об этом открыто, потому что молчать - значит соглашаться».

Для соблюдения объективности редакция обратилась за комментарием в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики.

Там нам сообщили, что, поскольку дело уже находится на рассмотрении в Бакинском суде по тяжким преступлениям, за информацией следует обращаться в данную инстанцию.

Мы направили запрос в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Как только мы получим ответ, мы обновим новость и проинформируем наших читателей.

Читайте по теме:

В Ясамальском районе убита женщина - ОБНОВЛЕНО

Убийство Ирады Мурадовой: родные сомневаются в объективности следствия - ПОДРОБНОСТИ - ФОТО