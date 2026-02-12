 Почти 2000 неисправных авто стали причиной затяжных пробок в Баку - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Почти 2000 неисправных авто стали причиной затяжных пробок в Баку - ВИДЕО

Фаига Мамедова10:18 - Сегодня
В прошлом году поломки 1889 технически неисправных транспортных средств на дорогах стали причиной длительных пробок в столице.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Было отмечено, что трудности на дорогах, создаваемые транспортными средствами, которые непригодны с точки зрения технической безопасности или не прошли своевременное обслуживание, встречаются часто: «Отсутствие необходимых мер безопасности для предупреждения других водителей при вынужденной остановке как в населенных пунктах, так и на автомагистралях приводит к тяжелым последствиям, а порой и к трагедиям».

Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз доводит до сведения водителей: «При выходе транспортного средства из строя или вынужденной остановке в местах, где это запрещено, а также при остановке на неосвещенных участках дорог в темное время суток или в условиях ограниченной видимости, должны быть приняты предусмотренные законом меры безопасности для своевременного предупреждения других участников движения.

В первую очередь необходимо установить знак аварийной остановки и включить аварийную световую сигнализацию. Знак аварийной остановки должен быть установлен на расстоянии не менее 30 метров от транспортного средства так, чтобы другие водители могли вовремя его заметить. При интенсивном движении знак аварийной остановки или переносной фонарь с мигающим красным светом могут быть размещены на крыше автомобиля».

